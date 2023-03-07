Логинова (Васильева) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Логинова Иульяния Терентьевна
Отец ребёнка: Логинов Терентий Логинович
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Логинов Савелий Терентьевич
Отец ребёнка: Логинов Терентий Логинович
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Логинов Симеон Терентьевич
Отец ребёнка: Логинов Терентий Логинович
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Логинова Наталия Терентьевна
Отец ребёнка: Логинов Терентий Логинович
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Логинов Андрей Терентьевич
Отец ребёнка: Логинов Терентий Логинович
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Логинова Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Логинов Терентий Логинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно