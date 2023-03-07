Логинова (Васильева) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Васильева) Надежда Васильевна

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Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Логинова Иульяния Терентьевна

Отец ребёнка: Логинов Терентий Логинович

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Логинов Савелий Терентьевич

Отец ребёнка: Логинов Терентий Логинович

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Логинов Симеон Терентьевич

Отец ребёнка: Логинов Терентий Логинович

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Логинова Наталия Терентьевна

Отец ребёнка: Логинов Терентий Логинович

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Логинов Андрей Терентьевич

Отец ребёнка: Логинов Терентий Логинович

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Логинова Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Логинов Терентий Логинович

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Терентий Логинович

Смерть
Неизвестно
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