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(Crawshay) Isabelle
(Crawshay) Isabelle
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Место рождения
u/n
Дата рождения
1814
Дата смерти
1816
Пол
Женский
Отец
Crawshay William
1788 г.р.
Мать
Crawshay (Thompson) Isabella
1788 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Crawshay William
Мать:
Crawshay Isabella
u/n
Смерть
1816
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