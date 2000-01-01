(Crawshay) Isabelle — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Crawshay) Isabelle

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Место рождения

u/n

Дата рождения

1814

Дата смерти

1816

Пол

Женский

Отец

1788 г.р.

Мать

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Crawshay William

Мать: Crawshay Isabella

u/n
Смерть
1816
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