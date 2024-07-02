(Петрова) Гликерия Петровна
Место рождения
Дата рождения1780 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Васильев-Антонов-Салмов (Павлов) Косма Павлович
Отец ребёнка: Антонов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
14.03.1812 ст.
Сын: Антонов (Васильев) Яков Павлович
Отец ребёнка: Антонов Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно