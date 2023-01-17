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Добряков Дмитрий Парфенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Добряков Парфен Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1882

Дочь: Степанида Дмитриева

Мать ребёнка: Добрякова Иулания Григорьева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрякова Иулания Григорьева

Смерть
Неизвестно
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