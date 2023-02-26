Жильцова Ульяния Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1883
Сын: Жильцов Захарий Герасимов
Отец ребёнка: Жильцов Герасим Силаев
Рождение ребёнка
?.02.1890
Отец ребёнка: Жильцов Герасим Силаев
Рождение ребёнка
02.07.1894
Отец ребёнка: Жильцов Герасим Силаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно