Жильцова Ульяния Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жильцова Ульяния Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1883

Сын: Жильцов Захарий Герасимов

Отец ребёнка: Жильцов Герасим Силаев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.02.1890

Сын: Жильцов Фёдор Герасимов

Отец ребёнка: Жильцов Герасим Силаев

Рождение ребёнка
02.07.1894

Сын: Жильцов Филипп Герасимов

Отец ребёнка: Жильцов Герасим Силаев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жильцов Герасим Силаев

Смерть
Неизвестно
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