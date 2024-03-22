Параскева Артемиева
Место рождения
Дата рождения1838 ст.
Дата смерти02.01.1893 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Отец: Артемий Гаврилов
Бракосочетание
10.05.1857 ст.
Рождение ребёнка
15.07.1866 ст.
Отец ребёнка: Акифьев Никифор Семенович
Рождение ребёнка
1869 ст.
Дочь: Иулита Никифоровна
Отец ребёнка: Акифьев Никифор Семенович
Рождение ребёнка
09.06.1873 ст.
Сын: Акифьев (адрианов) Петр Никифорович
Отец ребёнка: Акифьев Никифор Семенович
Рождение ребёнка
25.06.1877 ст.
Сын: Акифьев Павел Никифорович
Отец ребёнка: Акифьев Никифор Семенович
Рождение ребёнка
30.07.1878 ст.
Дочь: Акифьева Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Акифьев Никифор Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1893 ст.
Причина смерти: Чахотка