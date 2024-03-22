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Параскева Артемиева

Место рождения

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

02.01.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: Артемий Гаврилов

Мать: не указана

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
10.05.1857 ст.

Муж: Акифьев Никифор Семенович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.07.1866 ст.

Сын: Акифьев Илья Никифорович

Отец ребёнка: Акифьев Никифор Семенович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1869 ст.

Дочь: Иулита Никифоровна

Отец ребёнка: Акифьев Никифор Семенович

Рождение ребёнка
09.06.1873 ст.

Сын: Акифьев (адрианов) Петр Никифорович

Отец ребёнка: Акифьев Никифор Семенович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.06.1877 ст.

Сын: Акифьев Павел Никифорович

Отец ребёнка: Акифьев Никифор Семенович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.07.1878 ст.

Дочь: Акифьева Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Акифьев Никифор Семенович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
02.01.1893 ст.
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Чахотка
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