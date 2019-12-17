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Старшинов Кирилл Сергеевич
Старшинов Кирилл Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.12.2019
Пол
Мужской
Отец
Старшинов Сергей Сергеевич
1988 г.р.
Мать
Старшинова (Гарипова) Анна Андреевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.2019
Отец:
Старшинов Сергей Сергеевич
Мать:
Старшинова Анна Андреевна
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