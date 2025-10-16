Бирон Курляндский Каликст (Каликст Густав Герман)
мужской, родился 03.01.1817, Слизув
умер 08.03.1882, община Вартенберг, Фогельсберг, Гисен, Гессен, Германская Империя
Супруги
Бирон Курляндская (Мещерская) Елена Васильевна02.12.1819 г.р.
Дети
Бирон Курляндский Густав Петер17.10.1859 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
03.01.1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.08.1845
Рождение ребёнка
17.10.1859
Сын: Бирон Курляндский Густав Петер
Мать ребёнка: Бирон Курляндская (Мещерская) Елена Васильевна
Смерть
08.03.1882
община Вартенберг, Фогельсберг, Гисен, Гессен, Германская Империя