Бирон Курляндский Каликст (Каликст Густав Герман) 03.01.1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бирон Курляндский Каликст (Каликст Густав Герман)

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.01.1817, Слизув

умер 08.03.1882, община Вартенберг, Фогельсберг, Гисен, Гессен, Германская Империя

Супруги
Бирон Курляндская (Мещерская) Елена Васильевна02.12.1819 г.р.
Дети
Бирон Курляндский Густав Петер17.10.1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.08.1845

Жена: Бирон Курляндская (Мещерская) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
17.10.1859

Сын: Бирон Курляндский Густав Петер

Мать ребёнка: Бирон Курляндская (Мещерская) Елена Васильевна

Смерть
08.03.1882
община Вартенберг, Фогельсберг, Гисен, Гессен, Германская Империя

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