Петухова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Евдокия Васильевна

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Место рождения

д. Духовская, с. Мостовское, Тюменская обл

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Духовская, с. Мостовское, Тюменская обл
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Петухов Григорий Екимович

Отец ребёнка: Петухов Еким Трифанов

д. Духовская, с.Мостовское, Тюменская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Еким Трифанов

Смерть
Неизвестно
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