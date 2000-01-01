Петухова Евдокия Васильевна
Место рожденияд. Духовская, с. Мостовское, Тюменская обл
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Духовская, с. Мостовское, Тюменская обл
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Петухов Григорий Екимович
Отец ребёнка: Петухов Еким Трифанов
д. Духовская, с.Мостовское, Тюменская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно