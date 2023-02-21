Петухов Еким Трифанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Еким Трифанов

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Место рождения

д. Духовская, с. Мостовское, Тюменская обл

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Духовская, с. Мостовское, Тюменская обл
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Петухов Григорий Евдокимович

Мать ребёнка: Петухова Евдокия Васильевна

д. Духовская, с.Мостовское, Тюменская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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