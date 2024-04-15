Пархоменко Дмитрий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Дмитрий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

29.08.1898 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Пархоменко Ефим Сергеевич

Мать: не указана

Смерть
29.08.1898 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кашля | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96H-Z?i=126&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
30.08.1898 ст.
на кладбище в д. Кровной | Отпевался 24 ноября
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