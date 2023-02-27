Рагозин Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Марк

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Рагозин Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Рагозин Евсей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Рагозин Григорей

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
село Старая Хмелевая, Орлицкий стан, Яблоневский уезд, Воронежская губерния, Российская империя, Орлицкий, Яблоневский, Воронежская, Российская империя
Смерть
1750
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