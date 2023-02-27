Рагозин Марк
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смерти1750
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Рагозин Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Рагозин Евсей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Рагозин Григорей
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
село Старая Хмелевая, Орлицкий стан, Яблоневский уезд, Воронежская губерния, Российская империя, Орлицкий, Яблоневский, Воронежская, Российская империя
Смерть
1750