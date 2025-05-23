Вещагин Геннадий Фёдорович 01.09.1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Вещагин Геннадий Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.09.1905

умер 14.12.1977

Супруги
Вещагина (Клименко) Ольга Евгеньевна09.08.1911 г.р.
Дети
Вещагин Владимир Геннадьевич05.07.1945 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.09.1943

Жена: Вещагина (Клименко) Ольга Евгеньевна

Рождение ребёнка
05.07.1945

Сын: Вещагин Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Вещагина (Клименко) Ольга Евгеньевна

Смерть
14.12.1977

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