Вещагин Геннадий Фёдорович
мужской, родился 01.09.1905
умер 14.12.1977
Супруги
Вещагина (Клименко) Ольга Евгеньевна09.08.1911 г.р.
Дети
Вещагин Владимир Геннадьевич05.07.1945 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.09.1943
Рождение ребёнка
05.07.1945
Сын: Вещагин Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Вещагина (Клименко) Ольга Евгеньевна
Смерть
14.12.1977