Гарибина Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти16.02.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гарибин Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Гарибин Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Алексеева (Гарибина) Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Гарибин Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
16.09.1866
Дочь: Гарибина София Матвеевна
Отец ребёнка: Гарибин Матвей Васильевич
Смерть
16.02.1906
Селищи, Костромской уезд, Костромская область
Арх.№56-1-156-306об-307