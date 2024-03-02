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Гарибина Елизавета Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

16.02.1906

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарибин Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Гарибин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Гарибин Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Алексеева (Гарибина) Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Гарибин Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
16.09.1866

Дочь: Гарибина София Матвеевна

Отец ребёнка: Гарибин Матвей Васильевич

Смерть
16.02.1906
Селищи, Костромской уезд, Костромская область
Арх.№56-1-156-306об-307

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