Кутырина (Охтерлони) Олимпиада Александровна 21.12.1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Кутырина (Охтерлони) Олимпиада Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 21.12.1865

умерла 28.04.1951

Отец
Охтерлони Александр Александрович12.05.1830 г.р.
Мать
Охтерлони (Вейденгаммер) Олимпиада Алексеевна01.03.1842 г.р.
Супруги
Кутырин Александр Дмитриевич23.11.1846 г.р.
Дети
Кутырин Митрофан Александрович1885 г.р.
Кутырина Мария Александровна1887 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1865

Отец: Охтерлони Александр Александрович

Мать: Охтерлони (Вейденгаммер) Олимпиада Алексеевна

Бракосочетание
1884

Муж: Кутырин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Кутырин Митрофан Александрович

Отец ребёнка: Кутырин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Кутырина Мария Александровна

Отец ребёнка: Кутырин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Кутырин Георгий Александрович

Отец ребёнка: Кутырин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.10.1891

Дочь: Жантийом (Кутырина) Юлия Александровна

Отец ребёнка: Кутырин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Кутырин Николай Александрович

Отец ребёнка: Кутырин Александр Дмитриевич

Смерть
28.04.1951

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