Кутырина (Охтерлони) Олимпиада Александровна
женский, родилась 21.12.1865
умерла 28.04.1951
ОтецОхтерлони Александр Александрович12.05.1830 г.р.
МатьОхтерлони (Вейденгаммер) Олимпиада Алексеевна01.03.1842 г.р.
Супруги
Кутырин Александр Дмитриевич23.11.1846 г.р.
Дети
Кутырин Митрофан Александрович1885 г.р.
Кутырина Мария Александровна1887 г.р.Показать еще 3
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Рождение
21.12.1865
Бракосочетание
1884
Рождение ребёнка
1885
Сын: Кутырин Митрофан Александрович
Отец ребёнка: Кутырин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Кутырина Мария Александровна
Отец ребёнка: Кутырин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кутырин Георгий Александрович
Отец ребёнка: Кутырин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.10.1891
Дочь: Жантийом (Кутырина) Юлия Александровна
Отец ребёнка: Кутырин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кутырин Николай Александрович
Отец ребёнка: Кутырин Александр Дмитриевич
Смерть
28.04.1951