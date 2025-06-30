Монаев Сергей
мужской, родился Неизвестно, Кучино, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
Дети
Кулакова (Манаева) Наталья СергеевнаОколо 1878 ст. г.р.
Монаев Степан СергеевичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.
Дочь: Кулакова (Манаева) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно