Монаев Сергей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Монаев Сергей

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился Неизвестно, Кучино, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Дети
Кулакова (Манаева) Наталья СергеевнаОколо 1878 ст. г.р.
Монаев Степан СергеевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кучино, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монаев Степан Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Кучино, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1878 ст.

Дочь: Кулакова (Манаева) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Кучино, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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