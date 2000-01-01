Надеина (Дорохова) Раиса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеина (Дорохова) Раиса Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1946

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1946

Отец: Дорохов Павел Васильевич

Мать: не указана

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