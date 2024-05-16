Севенюк Кирилл Борисович
Место рождения
Дата рождения29.02.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Севенюк (Аднакулова) Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севенюк Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Севенюк (Аднакулова) Юлия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова '06
Работа или профессия
С 2005 по 2010
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
С 2005 по 2006 работал на различных административных должностях в Администрации г.Санкт-Петербурга. С 2008 по 2010 перешел в департамент по работе с гос. органами ОАО «Пивоваренной компании «Балтика».... Показать все
Работа или профессия
С 2010 по 2020
С декабря 2010 года по 2020 работал в структуре компании PepsiCo.
Работа или профессия
С 2020
Директор по корпоративным отношениям в России и СНГ Reckitt (Health BU).