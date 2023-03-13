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Астафьевъ Николай
Астафьевъ Николай
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Место рождения
Михайловка
Дата рождения
01.12.1869
Пол
Мужской
Отец
Евстафьевъ Нилъ
1850 г.р.
Мать
Евстафьева (Романова) Марья
1851 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1869
Отец:
Евстафьевъ Нилъ
Мать:
Евстафьева Марья
Михайловка
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