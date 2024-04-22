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Васильева Ксения Осиповна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.02.1826 ст.

Муж: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Иларион Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.11.1826 ст.

Сын: Сергеев-Лаврентьев-Сергеев-Бастриков Александр Иларионович

Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Иларион Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1828 ст.

Дочь: Сергеева-Лаврентьева-Бастрикова Мария Иларионовна

Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Иларион Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1829 ст.

Сын: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Леонтий Иларионович

Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Иларион Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1830 ст.

Дочь: Сергеева-Лаврентьева Феодосия Иларионовна

Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Иларион Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1833 ст.

Дочь: Сергеева-Лаврентьева Евдокия Иларионовна

Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Иларион Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1835 ст.

Сын: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Симеон Иларионович

Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Иларион Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.08.1837 ст.

Дочь: Сергеева-Лаврентьева Наталья Иларионовна

Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Иларион Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.08.1838 ст.

Дочь: Лаврентьева-Сергеева Васса Иларионовна

Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Иларион Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.1840 ст.

Дочь: Лаврентьева-Сергеева Анна Иларионовна

Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Иларион Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1842 ст.

Дочь: Лаврентьева-Сергеева Ирина Иларионовна

Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Иларион Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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