Васильева Ксения Осиповна
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Сергеев-Лаврентьев-Сергеев-Бастриков Александр Иларионович
Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Иларион Иванович
Дочь: Сергеева-Лаврентьева-Бастрикова Мария Иларионовна
Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Иларион Иванович
Сын: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Леонтий Иларионович
Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Иларион Иванович
Дочь: Сергеева-Лаврентьева Феодосия Иларионовна
Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Иларион Иванович
Дочь: Сергеева-Лаврентьева Евдокия Иларионовна
Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Иларион Иванович
Сын: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Симеон Иларионович
Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Иларион Иванович
Дочь: Сергеева-Лаврентьева Наталья Иларионовна
Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Иларион Иванович
Дочь: Лаврентьева-Сергеева Васса Иларионовна
Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Иларион Иванович
Дочь: Лаврентьева-Сергеева Анна Иларионовна
Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Иларион Иванович
Дочь: Лаврентьева-Сергеева Ирина Иларионовна
Отец ребёнка: Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Иларион Иванович