Камынина (Савельева) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камынина (Савельева) Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1897 ст.

Сын: Камынин Николай Иванов

Отец ребёнка: Камынин Иван Федорович

Рождение ребёнка
25.09.1901 ст.

Сын: Камынин Иван Иванов

Отец ребёнка: Камынин Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камынин Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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