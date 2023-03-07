Камынина (Савельева) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1897 ст.
Отец ребёнка: Камынин Иван Федорович
Рождение ребёнка
25.09.1901 ст.
Сын: Камынин Иван Иванов
Отец ребёнка: Камынин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно