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фон Ренкуль Валерий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Фон Ренкуль Михаил Амандович

Мать: не указана

Смерть
1923
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