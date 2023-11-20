Юшина (Смирнова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Юшин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Юшина Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Юшин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Юшин Михаил Васильевич