Юшина (Смирнова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшина (Смирнова) Анна Петровна

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1891

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юшин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Юшин Борис Михайлович

Отец ребёнка: Юшин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Юшина Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Юшин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Юшин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Юшин Михаил Васильевич

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