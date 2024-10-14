Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1693 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1709 и 1719

Муж: Неизвестно Конанович

Пестово, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Пестово, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 122-122 об лист. Деревня Пестово. Конан Терентьевич, 68 лет, жена его Анна Матвеевна, 66 лет. У Конана сноха Евдокия Сергеевна, 26 лет. У него племянник Василий Иванович, 47 лет, и жена... Показать все
Смерть
После 1724

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