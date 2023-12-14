Малютина Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения20.02.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1952
Сын: Малютин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Малютин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.05.1954
Сын: Малютин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Малютин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.01.1956
Отец ребёнка: Малютин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.03.1961
Дочь: Акентьева (Малютина) Алевтина Николаевна
Отец ребёнка: Малютин Николай Дмитриевич
на 2023 год живет в селе Миньково
Смерть
Неизвестно