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Малютина Галина Александровна

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Место рождения

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.02.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.05.1952

Сын: Малютин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Малютин Николай Дмитриевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.05.1954

Сын: Малютин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Малютин Николай Дмитриевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.01.1956

Сын: Малютин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Малютин Николай Дмитриевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.03.1961

Дочь: Акентьева (Малютина) Алевтина Николаевна

Отец ребёнка: Малютин Николай Дмитриевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
на 2023 год живет в селе Миньково
Смерть
Неизвестно

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