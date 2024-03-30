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Кодолов Петр Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Кодолов Анисим Осипович

Мать: Агрофена Ивановна

Рождение ребёнка
18.12.1926

Сын: Кодолов Николай Петрович

Мать ребёнка: Кодолова Федосья Николаевна

Рождение ребёнка
03.11.1928

Сын: Кодолов Кузьма Петрович

Мать ребёнка: Кодолова Федосья Николаевна

Рождение ребёнка
09.02.1933

Дочь: Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Кодолова Федосья Николаевна

Рождение ребёнка
20.?.1937

Сын: Кодолов Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Кодолова Федосья Николаевна

Рождение ребёнка
07.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кодолова Федосья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кодолова Федосья Николаевна

Смерть
1953
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