Кодолов Петр Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Кодолов Анисим Осипович
Мать: Агрофена Ивановна
Рождение ребёнка
18.12.1926
Мать ребёнка: Кодолова Федосья Николаевна
Рождение ребёнка
03.11.1928
Мать ребёнка: Кодолова Федосья Николаевна
Рождение ребёнка
09.02.1933
Дочь: Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Кодолова Федосья Николаевна
Рождение ребёнка
20.?.1937
Сын: Кодолов Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Кодолова Федосья Николаевна
Рождение ребёнка
07.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кодолова Федосья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953