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Смирнов Юрий Васильевич
Смирнов Юрий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1937
Пол
Мужской
Отец
Смирнов Василий Павлович
1908 г.р.
Мать
Смирнова Лидия Васильевна
Около 1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1937
Отец:
Смирнов Василий Павлович
Мать:
Смирнова Лидия Васильевна
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