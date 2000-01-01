Смирнов Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Юрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1937

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Около 1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937

Отец: Смирнов Василий Павлович

Мать: Смирнова Лидия Васильевна

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