Матвеева (Ростова) Василиса
Место рождения
Дата рождения1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Ростовъ Александръ
Мать: Ростова Евпраския
Бракосочетание
25.01.1908
Муж: Матвеевъ Емельянъ
Рождение ребёнка
21.10.1908
Сын: Матвеевъ Александръ
Отец ребёнка: Матвеевъ Емельянъ
Рождение ребёнка
17.09.1909
Сын: Матвеевъ Федоръ
Отец ребёнка: Матвеевъ Емельянъ
Рождение ребёнка
01.01.1911
Дочь: Матвеева Нина
Отец ребёнка: Матвеевъ Емельянъ
Рождение ребёнка
07.02.1912
Сын: Матвеевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Матвеевъ Емельянъ
Рождение ребёнка
30.11.1913
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Матвеевъ Емельянъ
Рождение ребёнка
21.12.1914
Дочь: Матвеева Анастасия
Отец ребёнка: Матвеевъ Емельянъ