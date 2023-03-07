Матвеева (Ростова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Ростова) Василиса

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Ростовъ Александръ

Мать: Ростова Евпраския

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1908

Муж: Матвеевъ Емельянъ

Рождение ребёнка
21.10.1908

Сын: Матвеевъ Александръ

Отец ребёнка: Матвеевъ Емельянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1909

Сын: Матвеевъ Федоръ

Отец ребёнка: Матвеевъ Емельянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1911

Дочь: Матвеева Нина

Отец ребёнка: Матвеевъ Емельянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1912

Сын: Матвеевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Матвеевъ Емельянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1913

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Матвеевъ Емельянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1914

Дочь: Матвеева Анастасия

Отец ребёнка: Матвеевъ Емельянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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