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Севастьянова Васса Андреевна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

18.08.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Штырлов Андрей Сергеевич

Мать: Штырлова Анастасия Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.?.1892

Муж: Севастьянов Федор Самсонович

Рождение ребёнка
10.09.1893

Дочь: Вилкова Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Севастьянов Федор Самсонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.11.1896

Сын: Севастьянов Платон Федорович

Отец ребёнка: Севастьянов Федор Самсонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1899

Дочь: Беляева Евпраксия Севастьянова

Отец ребёнка: Севастьянов Федор Самсонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1902

Дочь: Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Севастьянов Федор Самсонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1904

Сын: Севастьянов Павел Федорович

Отец ребёнка: Севастьянов Федор Самсонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1907

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Севастьянов Федор Самсонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1909

Сын: Севастьянов Петр Федорович

Отец ребёнка: Севастьянов Федор Самсонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
18.08.1910
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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