Севастьянова Васса Андреевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти18.08.1910
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
26.?.1892
Рождение ребёнка
10.09.1893
Дочь: Вилкова Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Севастьянов Федор Самсонович
Рождение ребёнка
12.11.1896
Сын: Севастьянов Платон Федорович
Отец ребёнка: Севастьянов Федор Самсонович
Рождение ребёнка
22.07.1899
Дочь: Беляева Евпраксия Севастьянова
Отец ребёнка: Севастьянов Федор Самсонович
Рождение ребёнка
01.01.1902
Дочь: Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Севастьянов Федор Самсонович
Рождение ребёнка
28.06.1904
Сын: Севастьянов Павел Федорович
Отец ребёнка: Севастьянов Федор Самсонович
Рождение ребёнка
14.01.1907
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Севастьянов Федор Самсонович
Рождение ребёнка
28.06.1909
Сын: Севастьянов Петр Федорович
Отец ребёнка: Севастьянов Федор Самсонович
Смерть
18.08.1910