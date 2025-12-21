Дмитриева (Нащокина) Елизавета Павловна 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитриева (Нащокина) Елизавета Павловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1836

умерла 1919

Отец
Нащокин Павел Александрович22.04.1798 г.р.
Супруги
Дмитриев Фёдор Михайлович03.06.1829 г.р.
Дети
Печковская (Дмитриева) Ольга ФёдоровнаПосле 1850 г.р.
Бартенева (Дмитриева) Александра Фёдоровна1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Нащокин Павел Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова (Дмитриева) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Дмитриев Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева (Дмитриева) Софья Фёдоровна

Отец ребёнка: Дмитриев Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Дмитриев Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Печковская (Дмитриева) Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Дмитриев Фёдор Михайлович

Бракосочетание
Около 1852

Муж: Дмитриев Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Бартенева (Дмитриева) Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Дмитриев Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
После 1860

Сын: Дмитриев Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Дмитриев Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мамонтова (Дмитриева) Евгения Фёдоровна

Отец ребёнка: Дмитриев Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
21.09.1863

Сын: Дмитриев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Дмитриев Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Дмитриева Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Дмитриев Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Дмитриев Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Дмитриев Фёдор Михайлович

Смерть
1919

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