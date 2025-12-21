Дмитриева (Нащокина) Елизавета Павловна
женский, родилась 1836
умерла 1919
ОтецНащокин Павел Александрович22.04.1798 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Нащокин Павел Александрович
Мать: не указана
Дочь: Филатова (Дмитриева) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Дмитриев Фёдор Михайлович
Дочь: Тимофеева (Дмитриева) Софья Фёдоровна
Отец ребёнка: Дмитриев Фёдор Михайлович
Дочь: Дмитриева Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Дмитриев Фёдор Михайлович
Дочь: Печковская (Дмитриева) Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Дмитриев Фёдор Михайлович
Дочь: Бартенева (Дмитриева) Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Дмитриев Фёдор Михайлович
Сын: Дмитриев Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Дмитриев Фёдор Михайлович
Дочь: Мамонтова (Дмитриева) Евгения Фёдоровна
Отец ребёнка: Дмитриев Фёдор Михайлович
Сын: Дмитриев Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Дмитриев Фёдор Михайлович
Дочь: Дмитриева Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Дмитриев Фёдор Михайлович
Сын: Дмитриев Сергей Фёдорович
Отец ребёнка: Дмитриев Фёдор Михайлович