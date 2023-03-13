Иевлева Пелагея Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1880
Дочь: Иевлева Васса
Отец ребёнка: Иевлевъ Аполлонъ
Рождение ребёнка
02.11.1891
Сын: Иевлевъ Афонасий
Отец ребёнка: Иевлевъ Аполлонъ
Рождение ребёнка
13.09.1895
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Иевлевъ Аполлонъ
Рождение ребёнка
09.10.1898
Сын: Иевлевъ Дмитрий
Отец ребёнка: Иевлевъ Аполлонъ
Рождение ребёнка
27.02.1905
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Иевлевъ Аполлонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иевлевъ Аполлонъ