Иевлева Пелагея Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева Пелагея Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1880

Дочь: Иевлева Васса

Отец ребёнка: Иевлевъ Аполлонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1891

Сын: Иевлевъ Афонасий

Отец ребёнка: Иевлевъ Аполлонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1895

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Иевлевъ Аполлонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1898

Сын: Иевлевъ Дмитрий

Отец ребёнка: Иевлевъ Аполлонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1905

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Иевлевъ Аполлонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иевлевъ Аполлонъ

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