Перерва Таисия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перерва Таисия Сергеевна

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

12.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1999

Отец: Перерва Сергей Владимирович

Мать: Перерва Ирина Александровна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1999
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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