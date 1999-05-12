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Перерва Таисия Сергеевна
Перерва Таисия Сергеевна
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Место рождения
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
Дата рождения
12.05.1999
Пол
Женский
Отец
Перерва Сергей Владимирович
1968 г.р.
Мать
Перерва (Морец) Ирина Александровна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1999
Отец:
Перерва Сергей Владимирович
Мать:
Перерва Ирина Александровна
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1999
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
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