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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Астапенков Андрей Стефанов
Отец ребёнка: Астапенков Стефан Алексеев
Рождение ребёнка
1778
Сын: Астапенков Афанасий Стефанов
Отец ребёнка: Астапенков Стефан Алексеев
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Астапенков Филипп Стефанов
Отец ребёнка: Астапенков Стефан Алексеев