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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Астапенков Андрей Стефанов

Отец ребёнка: Астапенков Стефан Алексеев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Астапенков Афанасий Стефанов

Отец ребёнка: Астапенков Стефан Алексеев

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Астапенков Филипп Стефанов

Отец ребёнка: Астапенков Стефан Алексеев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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