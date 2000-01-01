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Феодосья Григорьева
Феодосья Григорьева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1841
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Григорий Акинфиев
1818 г.р.
Мать
Евдокия Степанова
1819 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец:
Григорий Акинфиев
Мать:
Евдокия Степанова
Смерть
Неизвестно
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