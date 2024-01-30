Treksler (Pragga) Anna Marie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Treksler (Pragga) Anna Marie

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Место рождения

Karinu (Kardina) mõis, Järva-Jaani khk

Дата рождения

28.03.1891

Дата смерти

16.05.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1921

Дочь: Ennoja (Treksler) Elfride Marie

Отец ребёнка: Treksler Jaan

Рождение ребёнка
01.04.1924

Сын: Treksler Elmar

Отец ребёнка: Treksler Jaan

Смерть
16.05.1979
Похороны
20.05.1979

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