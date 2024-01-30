Treksler (Pragga) Anna Marie
Место рожденияKarinu (Kardina) mõis, Järva-Jaani khk
Дата рождения28.03.1891
Дата смерти16.05.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1921
Дочь: Ennoja (Treksler) Elfride Marie
Отец ребёнка: Treksler Jaan
Рождение ребёнка
01.04.1924
Сын: Treksler Elmar
Отец ребёнка: Treksler Jaan
Смерть
16.05.1979
Похороны
20.05.1979