Аграфена
женский, родилась Неизвестно
умерла Около 25.05.1949, Тамала, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
ОтецЕфимНеизвестно г.р.
Дети
Зонина (Вершкова) Валентина16.08.1921 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1921
Дочь: Зонина (Вершкова) Валентина
Отец ребёнка: Вершков Иван
село Новинка
Смерть
Около 25.05.1949
Тамала, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область