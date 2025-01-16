Аграфена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Аграфена

Автор
МС
Сумбаев М.

женский, родилась Неизвестно

умерла Около 25.05.1949, Тамала, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область

Отец
ЕфимНеизвестно г.р.
Дети
Зонина (Вершкова) Валентина16.08.1921 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1921

Дочь: Зонина (Вершкова) Валентина

Отец ребёнка: Вершков Иван

село Новинка

Смерть
Около 25.05.1949
Тамала, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область

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