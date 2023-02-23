Карпушкина Анна Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпушкина Анна Спиридонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Карпушкин - Бабкин Василий Лукьянов

Отец ребёнка: Карпушкин Лукьян Сергеев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Карпушкин Степан Лукьянов

Отец ребёнка: Карпушкин Лукьян Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Карпушкин Кондратий Лукьянов

Отец ребёнка: Карпушкин Лукьян Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Карпушкин Филипп Лукьянов

Отец ребёнка: Карпушкин Лукьян Сергеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабкин Карпушкин Тож Никанор Лукин

Отец ребёнка: Карпушкин Лукьян Сергеев

Смерть
Неизвестно
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