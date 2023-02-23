Карпушкина Анна Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Карпушкин - Бабкин Василий Лукьянов
Отец ребёнка: Карпушкин Лукьян Сергеев
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845
Сын: Карпушкин Степан Лукьянов
Отец ребёнка: Карпушкин Лукьян Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Карпушкин Кондратий Лукьянов
Отец ребёнка: Карпушкин Лукьян Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Карпушкин Филипп Лукьянов
Отец ребёнка: Карпушкин Лукьян Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабкин Карпушкин Тож Никанор Лукин
Отец ребёнка: Карпушкин Лукьян Сергеев
Смерть
Неизвестно