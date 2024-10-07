Анастасия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трифон Перфильев
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Ирина Трифоновна
Отец ребёнка: Трифон Перфильев
Рождение ребёнка
1709
Сын: Давыд Трифонович
Отец ребёнка: Трифон Перфильев
Рождение ребёнка
1714
Сын: Андреян Трифонович
Отец ребёнка: Трифон Перфильев
Смерть
Неизвестно