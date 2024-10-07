Анастасия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1689 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифон Перфильев

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Ирина Трифоновна

Отец ребёнка: Трифон Перфильев

Рождение ребёнка
1709

Сын: Давыд Трифонович

Отец ребёнка: Трифон Перфильев

Рождение ребёнка
1714

Сын: Андреян Трифонович

Отец ребёнка: Трифон Перфильев

Смерть
Неизвестно

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