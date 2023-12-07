Трифон Перфильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Потапов Перфил Иванович
Мать: Маланья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Ирина Трифоновна
Мать ребёнка: Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
1709
Сын: Давыд Трифонович
Мать ребёнка: Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
1714
Сын: Андреян Трифонович
Мать ребёнка: Анастасия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Смерть
Неизвестно