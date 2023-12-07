Трифон Перфильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифон Перфильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Потапов Перфил Иванович

Мать: Маланья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Ирина Трифоновна

Мать ребёнка: Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
1709

Сын: Давыд Трифонович

Мать ребёнка: Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
1714

Сын: Андреян Трифонович

Мать ребёнка: Анастасия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Смерть
Неизвестно
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