Ульяна Петровна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Егор
Отец ребёнка: Квасков Афанасий
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Никита
Отец ребёнка: Квасков Афанасий
Рождение ребёнка
01.03.1851
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Квасков Афанасий
Рождение ребёнка
01.01.1853
Сын: Иван
Отец ребёнка: Квасков Афанасий
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Аграфена
Отец ребёнка: Квасков Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Квасков Афанасий
Смерть
Неизвестно