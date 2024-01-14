Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Около 1841 г.р.
Около 1849 г.р.
1851 г.р.
1853 г.р.
Около 1857 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Егор

Отец ребёнка: Квасков Афанасий

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Никита

Отец ребёнка: Квасков Афанасий

Рождение ребёнка
01.03.1851

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Квасков Афанасий

Рождение ребёнка
01.01.1853

Сын: Иван

Отец ребёнка: Квасков Афанасий

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Аграфена

Отец ребёнка: Квасков Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квасков Афанасий

Смерть
Неизвестно
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