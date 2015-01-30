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Ронжинков Алексей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1930

Дата смерти

30.01.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1960

Дочь: Серченя Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Тармаева Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
07.01.1963

Дочь: Тармаева Надежда Аллексеевна

Мать ребёнка: Тармаева Наталья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тармаева Наталья Ильинична

Смерть
30.01.2015
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