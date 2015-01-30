Ронжинков Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1930
Дата смерти30.01.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.1960
Дочь: Серченя Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Тармаева Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
07.01.1963
Дочь: Тармаева Надежда Аллексеевна
Мать ребёнка: Тармаева Наталья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.2015