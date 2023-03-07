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Андреяновъ Иванъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Андреяновъ Иванъ

Мать: Андреянова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Дарбя

Мать ребёнка: Андреянова Лукерья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Афонасия

Мать ребёнка: Андреянова Лукерья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Андреянова Лукерья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Андреяновъ Алексей

Мать ребёнка: Андреянова Лукерья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Андреяновъ Федоръ

Мать ребёнка: Андреянова Лукерья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреянова Лукерья

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