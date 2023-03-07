Андреяновъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Андреяновъ Иванъ
Мать: Андреянова Авдотья
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Дарбя
Мать ребёнка: Андреянова Лукерья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Афонасия
Мать ребёнка: Андреянова Лукерья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Андреянова Лукерья
Рождение ребёнка
1828
Сын: Андреяновъ Алексей
Мать ребёнка: Андреянова Лукерья
Рождение ребёнка
1830
Сын: Андреяновъ Федоръ
Мать ребёнка: Андреянова Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреянова Лукерья