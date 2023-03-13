Потаповъ Трофимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потаповъ Трофимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Потаповъ Терентий

Мать: Потапова Мария Гаврилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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