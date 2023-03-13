Титова (Варганова) Агрофена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти26.01.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Варгановъ Лаврентий
Мать: Варганова Марья
Бракосочетание
13.02.1850
Муж: Титовъ Алексей
Рождение ребёнка
08.04.1851
Сын: Титовъ Евтихий
Отец ребёнка: Титовъ Алексей
Рождение ребёнка
30.01.1853
Сын: Титовъ Василий
Отец ребёнка: Титовъ Алексей
Рождение ребёнка
06.12.1855
Сын: Титовъ Николай
Отец ребёнка: Титовъ Алексей
Рождение ребёнка
09.06.1858
Дочь: Лазарева Анна
Отец ребёнка: Титовъ Алексей
Рождение ребёнка
05.08.1860
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Титовъ Алексей
Рождение ребёнка
26.06.1862
Сын: Титовъ Петръ
Отец ребёнка: Титовъ Алексей
Рождение ребёнка
17.06.1866
Сын: Титовъ Петръ
Отец ребёнка: Титовъ Алексей
Рождение ребёнка
24.08.1869
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Титовъ Алексей
Смерть
26.01.1902
Причина смерти: отъ паралича