Титова (Варганова) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Варганова) Агрофена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

26.01.1902

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Варгановъ Лаврентий

Мать: Варганова Марья

Бракосочетание
13.02.1850

Муж: Титовъ Алексей

Рождение ребёнка
08.04.1851

Сын: Титовъ Евтихий

Отец ребёнка: Титовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1853

Сын: Титовъ Василий

Отец ребёнка: Титовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1855

Сын: Титовъ Николай

Отец ребёнка: Титовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1858

Дочь: Лазарева Анна

Отец ребёнка: Титовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1860

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Титовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1862

Сын: Титовъ Петръ

Отец ребёнка: Титовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1866

Сын: Титовъ Петръ

Отец ребёнка: Титовъ Алексей

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1869

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Титовъ Алексей

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
26.01.1902
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ паралича
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