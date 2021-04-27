Сайфуллина Магдания Минигалимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1948
Дата смерти27.04.2021
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1948
Отец: Хамитов Минигалим
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сайфуллин Венир Адгамович
Смерть
27.04.2021