Сайфуллина Магдания Минигалимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфуллина Магдания Минигалимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1948

Дата смерти

27.04.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1948

Отец: Хамитов Минигалим

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сайфуллин Венир Адгамович

Смерть
27.04.2021
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