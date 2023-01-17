Извекова Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова Татьяна Тимофеевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1818

Дата смерти

25.10.1890

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1841

Сын: Извеков Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

Святодуховный молитвенный дом, Бердянск
Рождение ребёнка
08.10.1842

Дочь: Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

Святодуховный молитвенный дом, Бердянск
Рождение ребёнка
1844

Сын: Извеков Филимон Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Извеков Лев Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

бердянск, Запорожская область, Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Извеков Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

бердянск, Запорожская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1848

Сын: Извеков Конон Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Извеков Стефан Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
11.09.1853

Сын: Извеков Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Извеков Захар Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Извеков Никита Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

Бердянск, Таврическая губ
Рождение ребёнка
01.02.1856

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

Вознесенский собор, Бердянск
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извеков Афанасий Петрович

Смерть
25.10.1890
Покровская церковь
Похороны
26.10.1890
Старое православное кладбище, Бердянск
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