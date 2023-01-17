Извекова Татьяна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти25.10.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1841
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Святодуховный молитвенный дом, Бердянск
Рождение ребёнка
08.10.1842
Дочь: Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Святодуховный молитвенный дом, Бердянск
Рождение ребёнка
1844
Сын: Извеков Филимон Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
бердянск, Запорожская область, Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Извеков Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
бердянск, Запорожская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1848
Сын: Извеков Конон Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Извеков Стефан Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
11.09.1853
Сын: Извеков Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Извеков Захар Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
До 1855
Сын: Извеков Никита Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Бердянск, Таврическая губ
Рождение ребёнка
01.02.1856
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Вознесенский собор, Бердянск
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1890
Покровская церковь
Похороны
26.10.1890
Старое православное кладбище, Бердянск