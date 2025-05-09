Чуйко Константин Никитич
мужской, родился 1874, с.Ильино, Вяземский район, Беларусь
умер 02.12.1937, Неизвестно
МатьЧуйко Елена1856 г.р.
ОтецЧуйко Никита Иванович1852 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Чуйко Никита Иванович
Мать: Чуйко Елена
Дочь: Кречковская (Чуйко) Лидия Константиновна
Мать ребёнка: Чуйко (Буткевич) Мария Амвросиевна
Сын: Чуйко Николай Константинович
Мать ребёнка: Чуйко (Буткевич) Мария Амвросиевна
Сын: Чуйко Евгений Константинович
Мать ребёнка: Чуйко (Буткевич) Мария Амвросиевна
Сын: Чуйко Александр Константинович
Мать ребёнка: Чуйко (Буткевич) Мария Амвросиевна
Сын: Чуйко Сергей Константинович
Мать ребёнка: Чуйко (Буткевич) Мария Амвросиевна
Дочь: Богачева (Чуйко) Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Чуйко (Буткевич) Мария Амвросиевна
Сын: Чуйко Павел Константинович
Мать ребёнка: Чуйко (Буткевич) Мария Амвросиевна
Дочь: (Чуйко) Маруся Константиновна
Мать ребёнка: Чуйко (Буткевич) Мария Амвросиевна
Сын: Чуйко Владимир Константинович
Мать ребёнка: Чуйко (Буткевич) Мария Амвросиевна
Дочь: Чуйко (Чуйко) Тамара Константиновна
Мать ребёнка: Чуйко (Буткевич) Мария Амвросиевна