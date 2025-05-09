Чуйко Константин Никитич 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чуйко Константин Никитич

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1874, с.Ильино, Вяземский район, Беларусь

умер 02.12.1937, Неизвестно

Мать
Чуйко Елена1856 г.р.
Отец
Чуйко Никита Иванович1852 г.р.
Супруги
Чуйко (Буткевич) Мария Амвросиевна04.08.1876 г.р.
Дети
Кречковская (Чуйко) Лидия Константиновна1897 г.р.
Чуйко Николай Константинович1898 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Чуйко Никита Иванович

Мать: Чуйко Елена

с.Ильино, Вяземский район, Беларусь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуйко (Буткевич) Мария Амвросиевна

Работа или профессия
Неизвестно

Священник, протоиерей

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кречковская (Чуйко) Лидия Константиновна

Мать ребёнка: Чуйко (Буткевич) Мария Амвросиевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Чуйко Николай Константинович

Мать ребёнка: Чуйко (Буткевич) Мария Амвросиевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Чуйко Евгений Константинович

Мать ребёнка: Чуйко (Буткевич) Мария Амвросиевна

Греск, Беларусь

Рождение ребёнка
1901

Сын: Чуйко Александр Константинович

Мать ребёнка: Чуйко (Буткевич) Мария Амвросиевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Чуйко Сергей Константинович

Мать ребёнка: Чуйко (Буткевич) Мария Амвросиевна

Рождение ребёнка
09.02.1908

Дочь: Богачева (Чуйко) Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Чуйко (Буткевич) Мария Амвросиевна

Россия

Рождение ребёнка
1910

Сын: Чуйко Павел Константинович

Мать ребёнка: Чуйко (Буткевич) Мария Амвросиевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Чуйко) Маруся Константиновна

Мать ребёнка: Чуйко (Буткевич) Мария Амвросиевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Чуйко Владимир Константинович

Мать ребёнка: Чуйко (Буткевич) Мария Амвросиевна

Рождение ребёнка
24.04.1919

Дочь: Чуйко (Чуйко) Тамара Константиновна

Мать ребёнка: Чуйко (Буткевич) Мария Амвросиевна

Домантовичи, Беларусь

Смерть
02.12.1937
Неизвестно

Причина смерти: Расстрелян | Священник, протоиерей

Похороны
Неизвестно
Неизвестно

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