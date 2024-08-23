(Устимова) Васса Устимовна
Место рождения
Дата рождения1766 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796 ст.
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Симеонов Алексей Родионович
Рождение ребёнка
03.05.1800 ст.
Дочь: Симеонова (Родионова) Мавра Алексеевна
Отец ребёнка: Симеонов Алексей Родионович
Рождение ребёнка
23.03.1802 ст.
Смерть
Неизвестно