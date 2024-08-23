(Устимова) Васса Устимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Устимова) Васса Устимовна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1766 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симеонов Алексей Родионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1796 ст.

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Симеонов Алексей Родионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.05.1800 ст.

Дочь: Симеонова (Родионова) Мавра Алексеевна

Отец ребёнка: Симеонов Алексей Родионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.03.1802 ст.

Сын: Симеонов-Ирлин (Родионов) Марка(Маркел) Алексеевич

Отец ребёнка: Симеонов Алексей Родионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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