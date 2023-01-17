Герасим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасим Иванов

Герасим Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔Герасима нет (где он?)
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Первая Жена Анна/Авдотья Герасимова

Мать ребёнка: не указана

КРУТЕЦ ИВ-1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔Анны нет (где она?) МК-1762 21.05.1762 бракосочетание ЛУКИНО ИВ-1763 Анна 25=1738 ИВ-1766 Анна 31=1735 ИВ-1767 Анна 32=1735 ИВ-1770 Анна 36=1734 ИВ-177... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close