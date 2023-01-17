Герасим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔Герасима нет (где он?)
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Первая Жена Анна/Авдотья Герасимова
Мать ребёнка: не указана
КРУТЕЦ ИВ-1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔Анны нет (где она?) МК-1762 21.05.1762 бракосочетание ЛУКИНО ИВ-1763 Анна 25=1738 ИВ-1766 Анна 31=1735 ИВ-1767 Анна 32=1735 ИВ-1770 Анна 36=1734 ИВ-177... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно