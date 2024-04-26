Максименкова Акулина Анисимовна 09.07.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максименкова Акулина Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1886

Дата смерти

16.07.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максименков Николай Петрович

Рождение ребёнка
05.12.1919

Сын: Максименков Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Максименков Николай Петрович

Рождение ребёнка
25.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максименков Николай Петрович

Смерть
16.07.1993

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