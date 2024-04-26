Максименкова Акулина Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1886
Дата смерти16.07.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максименков Николай Петрович
Рождение ребёнка
05.12.1919
Сын: Максименков Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Максименков Николай Петрович
Рождение ребёнка
25.11.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максименков Николай Петрович
Смерть
16.07.1993